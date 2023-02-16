Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы

Куба на безвозмездной основе получила от России 25 тысяч тонн пшеницы. Как заявила замминистра внешней торговли страны Ана Терсита Гонсалес Фрага, судно с грузом прибыло 15 февраля.

Она выразила глубокую благодарность российской стороне от имени кубинского правительства и народа, а также указала, что гумпомощь будет способствовать производству продуктов питания для жителей страны.

В официальной церемонии передачи зерна принял участие посол России Андрей Гуськов.