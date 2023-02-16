"Как НАТО": В Британии призвали Киев экономнее использовать боеприпасы
Глава Минобороны Британии Уоллес посоветовал Украине экономнее использовать боеприпасы
Украинские военные должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил, что "русский — или советский — способ ведения боя" состоит в применении очень тяжёлых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами.
"Мы на Западе и в НАТО никогда не ведём бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя. Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу", — сказал британский министр в интервью Times Radio.
По некоторым данным, ВСУ производят около шести тысяч артиллерийских выстрелов в сутки, что превышает возможности Запада по утолению появляющегося у Киева "снарядного голода".
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что из-за снабжения Украины боеприпасами ресурсы США и их союзников очень быстро сокращаются. Он подчеркнул, что прежде всего это касается высокоточного оружия с длительным временем производства. К примеру, это ракеты для HIMARS и NASAMS.
t.me / V_Zelenskiy_official