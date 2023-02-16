В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

В акватории озера Байкал вблизи посёлка Большое Голоустное зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 балла в эпицентре", — уточнили в ведомстве.

В Иркутске интенсивность подземных толчков составила три балла. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Спустя полчаса подземный толчок магнитудой 4 был зафиксирован в Муйском районе Бурятии недалеко от северной части Байкала, сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.