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16 февраля, 03:57
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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

В акватории озера Байкал вблизи посёлка Большое Голоустное зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 балла в эпицентре", — уточнили в ведомстве.

В Иркутске интенсивность подземных толчков составила три балла. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке

Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке

Спустя полчаса подземный толчок магнитудой 4 был зафиксирован в Муйском районе Бурятии недалеко от северной части Байкала, сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Ранее Лайф писал, что учёные зафиксировали у восточного побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,8. Толчок произошёл в 142 километрах от посёлка Усть-Камчатск. Как уточнили в МЧС, жители полуострова его не ощутили. Позднее произошло ещё одно сейсмособытие магнитудой 5,2.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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