Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке

Второе землетрясение произошло в Камчатском крае за последние несколько часов. На этот раз его магнитуда составила 5,2, сообщил камчатский филиал геофизической службы РАН.

Очаг залегал на глубине 15 км. Эпицентр подземных толчков находился в 35 км от Усть-Камчатска. Если первое сейсмособытие, магнитуда которого составила 5,8, не ощущалось, то на этот раз, по данным регионального управления МЧС, жители ощутили толчки силой до трёх баллов.