Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке
На Камчатке произошло второе землетрясение магнитудой 5,2
Второе землетрясение произошло в Камчатском крае за последние несколько часов. На этот раз его магнитуда составила 5,2, сообщил камчатский филиал геофизической службы РАН.
Очаг залегал на глубине 15 км. Эпицентр подземных толчков находился в 35 км от Усть-Камчатска. Если первое сейсмособытие, магнитуда которого составила 5,8, не ощущалось, то на этот раз, по данным регионального управления МЧС, жители ощутили толчки силой до трёх баллов.
Сейчас особое внимание к землетрясениям приковано из-за трагедии в Турции. Мощнейшее почти за век землетрясение там произошло 6 февраля, его магнитуда достигала 7,7. Число погибших уже превысило 35 тысяч. При этом толчки ощущались и в соседней Сирии. На подконтрольных Правительству САР территориях погибло 1414 человек.