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15 февраля, 01:13

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Учёные зафиксировали у восточного побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Толчок произошёл в среду, 15 февраля, в 13:34 по местному времени (2:34 мск) в 142 километрах от посёлка Усть-Камчатск. Как уточнили в МЧС, жители полуострова его не ощутили.

В Турции спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

В Турции спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

Особое внимание к землетрясениям сейчас приковано из-за трагедии в Турции. Мощнейшее почти за век землетрясение там произошло 6 февраля, его магнитуда достигала 7,7. Число погибших в Турции уже превысило 35 тысяч. Толчки ощущались и в соседней Сирии. На подконтрольных Правительству САР территориях погибло 1414 человек.

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Wikipedia / LokkLamora

Иван Косицын
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