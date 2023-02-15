У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Учёные зафиксировали у восточного побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Толчок произошёл в среду, 15 февраля, в 13:34 по местному времени (2:34 мск) в 142 километрах от посёлка Усть-Камчатск. Как уточнили в МЧС, жители полуострова его не ощутили.