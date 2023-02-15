У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
Учёные зафиксировали у восточного побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Толчок произошёл в среду, 15 февраля, в 13:34 по местному времени (2:34 мск) в 142 километрах от посёлка Усть-Камчатск. Как уточнили в МЧС, жители полуострова его не ощутили.
Особое внимание к землетрясениям сейчас приковано из-за трагедии в Турции. Мощнейшее почти за век землетрясение там произошло 6 февраля, его магнитуда достигала 7,7. Число погибших в Турции уже превысило 35 тысяч. Толчки ощущались и в соседней Сирии. На подконтрольных Правительству САР территориях погибло 1414 человек.
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