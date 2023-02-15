Минздрав Сирии: Окончательное число погибших при землетрясении достигло 1414
В результате мощного землетрясения на подконтрольных правительству Сирии территориях погибло 1414 человек. Пострадали 2357 граждан, заявил министр здравоохранения САР Хасан Мухаммед аль-Габаш.
"Окончательное число погибших при землетрясении — 1 414 человек, пострадало 2357", — заявил аль-Габаш, речь которого опубликовал сирийский Минздрав.
Стоит уточнить, что данные не содержат сведения о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии 6 февраля. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые в настоящее время помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия. В Турции же число погибших уже превысило 35 тысяч.
ТАСС / Валерий Шарифулин