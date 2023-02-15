Минздрав Сирии: Окончательное число погибших при землетрясении достигло 1414

МИД обвинил Запад в спекуляции на нуждах пострадавших после землетрясений в Сирии

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии 6 февраля. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые в настоящее время помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия. В Турции же число погибших уже превысило 35 тысяч.