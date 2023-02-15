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14 февраля, 21:19

Минздрав Сирии: Окончательное число погибших при землетрясении достигло 1414

В результате мощного землетрясения на подконтрольных правительству Сирии территориях погибло 1414 человек. Пострадали 2357 граждан, заявил министр здравоохранения САР Хасан Мухаммед аль-Габаш.

"Окончательное число погибших при землетрясении — 1 414 человек, пострадало 2357", заявил аль-Габаш, речь которого опубликовал сирийский Минздрав.

Стоит уточнить, что данные не содержат сведения о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.

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Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии 6 февраля. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые в настоящее время помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия. В Турции же число погибших уже превысило 35 тысяч.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова
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