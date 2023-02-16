Чиновник из США удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше
Американский чиновник Массаро удалил фото нашивки с Бандерой из-за друга из Польши
Американский чиновник Массаро сфотографировался в кофте с нашивкой Бандеры. Обложка © Twitter / Abraham De
Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро сфотографировался в форме, на которой была сделана нашивка с изображением Степана Бандеры. Снимок он опубликовал в "Твиттере", но ненадолго: его пришлось удалить по просьбе некоего "польского друга".
"Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда", — объяснился политик.
Однако пользователи "Твиттера" сохранили этот неоднозначный снимок, и он быстро разлетелся в Сети. Комментаторы назвали политика нацистом и поинтересовались, по какой истинной причине фото пришлось удалить.
"Сине-жёлтый фанатик и главный пропагандист Пол Массаро показывает, чьё он детище: он с гордостью представляет себе нашивку Бандеры", — написал Peter Borbe.
"Невыносимая тупость американцев. Пол Массаро, политический советник Вашингтона по Европе, с гордостью позирует с нашивкой Бандеры, национального героя Украины, чьи сторонники убили 133 000 поляков во время Второй мировой войны!" — негодовала Semita Salutis.
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