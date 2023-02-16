Турчак сообщил, что Путину отправлен доклад рабочей группы по вопросам СВО

Парламентская группа по вопросам спецоперации направила доклад президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил её руководитель, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", — написал он в телеграм-канале.

Турчак ранее уточнял, что в документе будут предложения по сокращению срока признания военных ВС РФ без вести пропавшими, идеи по организации центров реабилитации для участников СВО, а также ряд вопросов о начислении им пенсий. Для составления доклада представители рабочей группы посетили Донбасс, общались с военнослужащими, медиками, руководителями предприятий и банков.