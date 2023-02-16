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16 февраля, 07:45

Набиуллина предупредила, что число кибератак продолжит расти

Глава ЦБ Набиуллина: Число кибератак продолжит расти, перелома в борьбе с ними пока не произошло

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что количество кибератак на российскую финансовую систему будет расти. Речь об этом зашла в ходе её выступления в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". По словам главы регулятора, перелома в борьбе с ними не произошло, однако его необходимо добиться.

"Результат есть, не идеально. Удалось достичь невзрывного роста, хотя такой риск был. <…> Что можно увидеть по цифрам — количество атак растёт, и эта тенденция будет продолжаться. Объём ущерба растёт, но не такими темпами, как количество атак, успешность атак падает", — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

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А ранее глава Центрального банка рассказала россиянам, где стоит хранить деньги. Она отметила, что для граждан нашей страны лучше всего держать сбережения в рублях. По её словам, регулятор делает всё для того, чтобы это было как можно выгоднее.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Николь Вербер
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