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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 07:42
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Российские силы взяли все высоты в окрестностях Бахмута

Советник Пушилина Кимаковский: Российские силы взяли все высоты возле Артёмовска

Все высоты в окрестностях Артёмовска (Бахмута) взяты российскими военными. Об успехах военнослужащих на данном направлении рассказал Игорь Кимаковский — советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

"Основные успехи у нас под Артёмовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их манёвр по подвозу живой силы и боеприпасов", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".

Советник Пушилина отметил, что на данном направлении фиксируется большое число иностранных наёмников. По словам Кимаковского, речь идёт о бойцах из Польши, Франции и Великобритании.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут боевые действия в районе Парасковиевки, которая находится недалеко от Артёмовска. По его словам, благодаря взятию этого населённого пункта получится отрезать группировку ВСУ, находящуюся в городе, от снабжения. При этом он отметил, что украинцы вряд ли будут сдавать позиции в Артёмовске без боя.

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ТАСС / Гердо Владимир

Оксана Попова
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