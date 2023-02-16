Российские силы взяли все высоты в окрестностях Бахмута

Все высоты в окрестностях Артёмовска (Бахмута) взяты российскими военными. Об успехах военнослужащих на данном направлении рассказал Игорь Кимаковский — советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

"Основные успехи у нас под Артёмовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их манёвр по подвозу живой силы и боеприпасов", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".

Советник Пушилина отметил, что на данном направлении фиксируется большое число иностранных наёмников. По словам Кимаковского, речь идёт о бойцах из Польши, Франции и Великобритании.