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16 февраля, 08:06

Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры

Глава Львовской области Козицкий рассказал о прилёте трёх ракет в объект критической инфраструктуры

Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры во время срабатывания воздушной тревоги. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили", написал он в телеграм-канале.

Козицкий заверил жителей, что "это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине". По его словам, зафиксировано попадание трёх ракет, на месте образовалась воронка, а на соседней улице от взрывной волны разрушилась стена магазина.

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Ранее Лайф писал, что утром 10 февраля по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины был нанесён массированный ракетный удар. Сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми
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