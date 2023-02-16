Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры
Глава Львовской области Козицкий рассказал о прилёте трёх ракет в объект критической инфраструктуры
Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры во время срабатывания воздушной тревоги. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.
"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили", — написал он в телеграм-канале.
Козицкий заверил жителей, что "это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине". По его словам, зафиксировано попадание трёх ракет, на месте образовалась воронка, а на соседней улице от взрывной волны разрушилась стена магазина.
Ранее Лайф писал, что утром 10 февраля по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины был нанесён массированный ракетный удар. Сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
ТАСС / Николай Тришин