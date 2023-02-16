В Киеве утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Россия якобы сменила тактику ведения СВО
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что Россия "сменила тактику ведения СВО": якобы ВС РФ начали использовать фальшцели.
"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели", — написал Ермак в своём телеграм-канале.
Также он подтвердил информацию о взрывах в Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областях Украины в четверг, 16 февраля.
А ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы взяли все высоты возле Артёмовска. По его словам, на данном направлении фиксируется большое число иностранных наёмников из Польши, Франции и Великобритании.
ТАСС / Гердо Владимир