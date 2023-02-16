В Киеве утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что Россия "сменила тактику ведения СВО": якобы ВС РФ начали использовать фальшцели.

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели", — написал Ермак в своём телеграм-канале.

Также он подтвердил информацию о взрывах в Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областях Украины в четверг, 16 февраля.