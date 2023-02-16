Лукашенко описал единственный сценарий, при котором Белоруссия станет воевать вместе с Россией
Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с РФ только в случае агрессии против Белоруссии
Белоруссия задействует армию и будет воевать плечом к плечу с российскими военными в случае прямой агрессии против Минска. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с зарубежными журналистами. Его слова приводит БелТА.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины. — Прим. Лайфа) хоть один солдат придёт на территорию Белоруссии убивать моих людей", — сообщил он.
В случае нападения на территорию Белоруссии последует "жесточайший ответ", и "война приобретёт совсем другой характер". По словам Лукашенко, это коснётся как Украины, так и других соседей.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал членов ОДКБ не отворачиваться от украинского конфликта. Он считает, что проще вместе действовать и разрешать проблемы на границах государств – членов организации.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ