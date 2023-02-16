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16 февраля, 09:16
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Лукашенко описал единственный сценарий, при котором Белоруссия станет воевать вместе с Россией

Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с РФ только в случае агрессии против Белоруссии

Белоруссия задействует армию и будет воевать плечом к плечу с российскими военными в случае прямой агрессии против Минска. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с зарубежными журналистами. Его слова приводит БелТА.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины. — Прим. Лайфа) хоть один солдат придёт на территорию Белоруссии убивать моих людей", — сообщил он.

В случае нападения на территорию Белоруссии последует "жесточайший ответ", и "война приобретёт совсем другой характер". По словам Лукашенко, это коснётся как Украины, так и других соседей.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал членов ОДКБ не отворачиваться от украинского конфликта. Он считает, что проще вместе действовать и разрешать проблемы на границах государств – членов организации.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова
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