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16 февраля, 09:38

В Подмосковье появятся выделенные полосы для автобусов на федеральных трассах

В скором времени в рамках пилотного проекта в Московской области появятся выделенные полосы для автобусов. Об этом рассказал на встрече с сотрудниками ЛиАЗа губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

"Мы делаем выделенки. Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что ещё раз хочу поблагодарить Правительство России, Марат Хуснуллин нас поддержал, выделяем полосы на федеральных трассах", — поделился Воробьёв.

Выделенные полосы появятся на трёх федеральных трассах Московской области. Речь идёт об автодорогах М7 "Волга", М5 "Урал" и М8 "Холмогоры". Чтобы уменьшить время в пути, в автобусах работают системы с искусственным интеллектом. Они помогают рассчитывать расписание, а также нагрузку.

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Shutterstock

Оксана Попова
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