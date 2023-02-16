В России создали печенье – "спаситель" печени
Российские учёные создали печенье с низкой калорийностью для поддержания здоровья печени
Учёные РЭУ имени Плеханова разработали способ производства печенья с добавлением экстракта расторопши для поддержания здоровья печени. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Минобрнауки.
Расторопша — это лекарственное растение, способствующее восстановлению клеток печени и защищающее их от воздействия токсинов. Разработанный рецепт печенья предполагает восстановление меланжа (яичный полуфабрикат) и замес теста на экстрактах расторопши. В состав продукта входят белки, а также вещества с гепатопротекторными, противовоспалительными, антиоксидантными, антидепрессивными и иммуностимулирующими свойствами.
"Пищевые белки служат практически единственным источником пополнения фонда аминокислот и обеспечения равновесия процессов синтеза и распада белка в организме. Поскольку неизменно высоким спросом населения пользуются мучные кондитерские изделия, то именно их обогащение дефицитными макронутриентами является перспективным", — заместитель заведующего научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Манана Ткешелашвили.
Калорийность этого печенья в 1,6 раза меньше, чем у аналогов. При этом белка там в 1,7 раза больше. По словам специалистов, внедрение нового способа производства не потребует дополнительных расходов, так как он разработан с учётом существующих машинно-аппаратурных схем.
Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко объяснила, как кофе сказывается на работе печени. По её словам, ежедневно человек может выпивать до четырёх чашек этого напитка, не опасаясь ущерба для данного органа. При этом кофе помогает блокировать развитие онкологических заболеваний, в том числе в печени.
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