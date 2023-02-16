В России создали печенье – "спаситель" печени

Учёные РЭУ имени Плеханова разработали способ производства печенья с добавлением экстракта расторопши для поддержания здоровья печени. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Минобрнауки.

Расторопша — это лекарственное растение, способствующее восстановлению клеток печени и защищающее их от воздействия токсинов. Разработанный рецепт печенья предполагает восстановление меланжа (яичный полуфабрикат) и замес теста на экстрактах расторопши. В состав продукта входят белки, а также вещества с гепатопротекторными, противовоспалительными, антиоксидантными, антидепрессивными и иммуностимулирующими свойствами.

"Пищевые белки служат практически единственным источником пополнения фонда аминокислот и обеспечения равновесия процессов синтеза и распада белка в организме. Поскольку неизменно высоким спросом населения пользуются мучные кондитерские изделия, то именно их обогащение дефицитными макронутриентами является перспективным", — заместитель заведующего научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Манана Ткешелашвили.

Калорийность этого печенья в 1,6 раза меньше, чем у аналогов. При этом белка там в 1,7 раза больше. По словам специалистов, внедрение нового способа производства не потребует дополнительных расходов, так как он разработан с учётом существующих машинно-аппаратурных схем.