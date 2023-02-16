Лукашенко исключил объявление всеобщей мобилизации в Белоруссии

В Белоруссии не планируют объявлять мобилизацию. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, заверив граждан, что они могут продолжать жить спокойно.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся её проводить и объявлять. <...> Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", — приводятся его слова на сайте президента Республики Беларусь.

При этом белорусский лидер добавил, что страна "готовится к войне" в плане того, чтобы в отношении неё "не была совершена агрессия".