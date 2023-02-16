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16 февраля, 10:34

Лукашенко исключил объявление всеобщей мобилизации в Белоруссии

В Белоруссии не планируют объявлять мобилизацию. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, заверив граждан, что они могут продолжать жить спокойно.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся её проводить и объявлять. <...> Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", — приводятся его слова на сайте президента Республики Беларусь.

При этом белорусский лидер добавил, что страна "готовится к войне" в плане того, чтобы в отношении неё "не была совершена агрессия".

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 17 февраля

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 17 февраля

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал единственный сценарий, при котором республика станет воевать вместе с Россией. По его словам, страна задействует армию и будет воевать с российскими военными только в случае прямой агрессии против Минска.

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Сайт президента Республики Беларусь

Николь Вербер
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