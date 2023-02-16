В Санкт-Петербурге появится центр для самозанятых

Уже в этом году в Петербурге может появиться центр "Мой бизнес" для самозанятых граждан. О планах открытия учреждения рассказал директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев.

По его словам, главная ценность центра будет заключаться в систематизации сведений о самозанятых в творческих профессиях таких бизнес-ниш, как реклама, SMM, дизайн, бьюти-сфера, а также ремесленничество. Береснев объяснил в беседе с газетой "Петербургский дневник", что фонд поставил задачу помочь в росте экономически стабильным и активным предпринимателям.

Содействие будет оказано тем гражданам, которые нацелены на масштабирование, объяснил он. А в числе мотиваций центра, в частности, послабления налогового бремени. Собеседник объяснил, что основная цель "Моего бизнеса" — помочь гражданам зарабатывать больше и содействовать генерации спроса на их продукцию.

Помогает организации в этом Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.