Лавров раскрыл в интервью 13-летней Тане секрет головокружительной карьеры

Россия не будет уподобляться инквизиторам или неонацистам в условиях сложной геополитической обстановки и продолжит издавать иностранных литераторов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В рамках новогодней акции "Ёлка желаний" он дал интервью 13-летней Тане Алексеевой из Сясьстроя Ленинградской области. Их разговор публикует kp.ru.

"[Мы] не хотим уподобляться инквизиторам, тем, кто сжигает книги. В нашей истории их сжигали инквизиторы в Средние века, нацисты, уничтожавшие произведения мировой культуры. Этим занимаются и неонацисты, те, которые в Скандинавских странах сжигают священную книгу мусульман Коран", — сказал он.

То же, подчеркнул Лавров, касается и Украины, где изымаются произведения на русском языке и книги наших классиков, а после — сжигаются. Это не наша философия, а тех, кто хочет унизить Россию. Министр напомнил о призывах к разрушению и разделению страны, звучащих из противоположного лагеря.

"Они всерьёз рассуждают о том, что Россия слишком большая и что её надо бы разделить на несколько более мелких, более управляемых регионов. Это те, кто хочет отменить культуру всего российского", — добавил он.

Президент Владимир Путин во время недавней встречи со студентами российских вузов заявил, что Россия не собирается отгораживаться от других культур, а наше предназначение — быть открытыми всему миру. С другой же стороны, отметил Лавров, боящиеся конкуренции в разных сферах начинают замыкаться и препятствуют честным СМИ. "В своём медийном пространстве наши западные коллеги не хотят видеть правды", — добавил он.

Так, недавно были опубликованы свидетельства об истинной причине аварии на "Северных потоках", однако ни один западный журналист не прокомментировал это. По словам собеседника, Россию не удивляет подобное стремление Запада "рисовать" удобную для себя картину мира.

"Но и мы, и наши дети, и внуки будем обогащаться за счёт всей сокровищницы мировой культуры. Мы будем богаче, чем любая другая страна, стремящаяся оградить своих граждан от правды и честного изложения исторических событий", — заметил министр.

В заключение Таня попросила главу МИД дать совет молодым людям, которые начинают устраивать свою жизнь. Лавров рекомендует подрастающему поколению "выбрать дело по душе. Дело, которое тебя по-настоящему будет увлекать, которым ты бы жил".

"В этом состоит самое главное. Найти работу только для того, чтобы зарабатывать на жизнь, — это тоже выбор того или иного человека. Но мне ближе те, кто горит интересом к какой-то сфере деятельности и хочет себя полностью раскрыть в любимом деле", — сказал Лавров и добавил, что каждый человек ощущает своё предназначение и выбирает место приложения своих талантов и способностей.