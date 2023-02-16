Войска России уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие ликвидировали более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на данном (Краснолиманском. — Прим. Лайфа) направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщил Конашенков на брифинге.
Кроме того, бойцы группировки "Центр" на этом направлении уничтожили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.
Накануне в ходе наступления на Донецком направлении Российской армии удалось ликвидировать до 190 бойцов ВСУ, что почти равняется численности батальона. Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и американская артиллерийская система М777.
vk.com / Минобороны России