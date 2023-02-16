Войска России уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие ликвидировали более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном (Краснолиманском. — Прим. Лайфа) направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщил Конашенков на брифинге.

Кроме того, бойцы группировки "Центр" на этом направлении уничтожили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.