ВСУ потеряли четыре склада с гаубицами в Херсонской области
МО РФ отчиталось об уничтожении четырёх складов с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Четыре украинских склада с боеприпасами территориальной обороны ВСУ были уничтожены российскими военными на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге 16 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Херсона, населённых пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", — сообщил он и добавил, что также уничтожены гаубицы ВСУ "Акация" и "Мста-Б".
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонском направлении. Военные РФ также ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе села Куйбышево в Херсонской области.
ТАСС / Сергей Мальгавко