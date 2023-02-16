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Опубликовано 16 февраля 2023, 11:04

ВСУ потеряли четыре склада с гаубицами в Херсонской области

МО РФ отчиталось об уничтожении четырёх складов с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Четыре украинских склада с боеприпасами территориальной обороны ВСУ были уничтожены российскими военными на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге 16 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Херсона, населённых пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", — сообщил он и добавил, что также уничтожены гаубицы ВСУ "Акация" и "Мста-Б".

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Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонском направлении. Военные РФ также ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе села Куйбышево в Херсонской области.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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