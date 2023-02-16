ВСУ потеряли четыре склада с гаубицами в Херсонской области

Четыре украинских склада с боеприпасами территориальной обороны ВСУ были уничтожены российскими военными на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге 16 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Херсона, населённых пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", — сообщил он и добавил, что также уничтожены гаубицы ВСУ "Акация" и "Мста-Б".