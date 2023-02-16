ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 11:16

ВС РФ поразили командные пункты трёх бригад ВСУ в Донбассе

Вооружённые силы РФ поразили командные пункты трёх украинских бригад в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идёт о командных пунктах 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Углесборочный, а также 102-й бригады территориальной обороны близ населённого пункта Малиновка. Также поражены 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах.

Российская армия ликвидировала до 135 бойцов ВСУ при наступлении на Донецком фронте
Российская армия ликвидировала до 135 бойцов ВСУ при наступлении на Донецком фронте

"В районе города Полтавы уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ", — добавил Конашенков.

Ранее Лайф сообщал, что войска России уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, там поражены три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", самоходная гаубица "Гвоздика" и другая украинская военная техника.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar