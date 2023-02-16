ВС РФ поразили командные пункты трёх бригад ВСУ в Донбассе

Вооружённые силы РФ поразили командные пункты трёх украинских бригад в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идёт о командных пунктах 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Углесборочный, а также 102-й бригады территориальной обороны близ населённого пункта Малиновка. Также поражены 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах.

"В районе города Полтавы уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ", — добавил Конашенков.