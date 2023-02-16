Политолог указал на сходство Гитлера и Шольца
Политолог Фененко увидел идеи Гитлера в антироссийской политике Запада
Между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Адольфом Гитлером куда меньше различий, чем принято считать. Такое мнение в разговоре с радио "Комсомольская правда" высказал доктор политических наук и доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. Он напомнил, что ещё во времена Российской империи все считали главным врагом русских Францию. Немцы же воспринимались как народ-романтик.
"Был у нас такой император Николай Павлович, Николай Первый, который говорил после наполеоновских войн: "Немцы — это народ-романтик, это земля романтических Морицев и Эльз, которые воевать-то не способны сами... Они только музицируют, поют, сочиняют, философствуют. Прекрасные историки, но воины — никакие. Уж куда им с победителями-то Бонапарта тягаться, то бишь с нами! Задача России — защищать эту милую и нежную Германию всей своей мощью от Франции", — пояснил он.
По его словам, если бы мы вдруг очутились в Санкт-Петербурге 1935 года и сказали, что через 100 лет гессенская дивизия будет стоять под Москвой, то "нас бы даже крамольниками не считали, нам бы у виска покрутили". Именно поэтому вполне мирное впечатление от Шольца не должно вводить в заблуждение.
Считается, что Адольф Гитлер говорил о "походе на восток в союзе с британской авиацией и британским флотом" и не хотел воевать с англичанами. Неясно, правда это или нет, но сегодня создаётся впечатление, что последние 80 лет Запад "подтягивался" до этой идеи.
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