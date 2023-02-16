Россиянам рассказали, как продлить жизнь ноутбуку

Чтобы ноутбук прослужил долго, необходимо внимательно относиться к работе батареи. Как рассказал киберэксперт Сергей Вакулин, главное — избегать резких скачков температуры.

"При эксплуатации ноутбука не стоит допускать резких скачков температуры при работе. Например, когда он был в квартире или доме, при комнатной температуре, а далее его начали эксплуатировать на улице, где температура, условно говоря, минус десять градусов", — объяснил специалист в беседе с РИАМО.

Вместе с этим он опроверг информацию о том, что после приобретения ноутбук нужно включить и полностью разрядить. Сведения о том, что таким образом батарея прослужит дольше, являются мифом. Вакулин говорит, что отключать от питания гаджет при полном заряде батареи необязательно — бояться перегорания не нужно, ведь в такой технике предусмотрены защитные механизмы.