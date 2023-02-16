Житель Ярославля затопил квартиру кипятком и открыл стрельбу из охотничьего ружья

В Ярославле спецназ задержал мужчину, открывшего огонь из охотничьего ружья в своей квартире на Ленинградском проспекте. Как сообщили в УМВД России по области, прибывшие стражи порядка оценили обстановку, оцепили территорию и потребовали у стрелка открыть дверь, но тот на контакт не пошёл.

Задержание ярославского стрелка сотрудниками полиции. Видео © Telegram / "МВД медиа"

"Сотрудники полиции УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами региональной Росгвардии вскрыли входную дверь и задержали мужчину. У него изъято зарегистрированное охотничье ружьё. На момент появления стражей правопорядка квартира была затоплена горячей водой", — уточнили в полиции.

Мужчину доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.