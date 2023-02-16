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16 февраля, 11:54

Житель Ярославля затопил квартиру кипятком и открыл стрельбу из охотничьего ружья

В Ярославле спецназ задержал мужчину, открывшего огонь из ружья в своей квартире

В Ярославле спецназ задержал мужчину, открывшего огонь из охотничьего ружья в своей квартире на Ленинградском проспекте. Как сообщили в УМВД России по области, прибывшие стражи порядка оценили обстановку, оцепили территорию и потребовали у стрелка открыть дверь, но тот на контакт не пошёл.

Задержание ярославского стрелка сотрудниками полиции. Видео © Telegram / "МВД медиа"

"Сотрудники полиции УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами региональной Росгвардии вскрыли входную дверь и задержали мужчину. У него изъято зарегистрированное охотничье ружьё. На момент появления стражей правопорядка квартира была затоплена горячей водой", — уточнили в полиции.

Мужчину доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону

Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону

Лайф писал о стрельбе в московской бане. Причины конфликта неизвестны, однако сообщалось об одном пострадавшем — 24-летнем мужчине с открытой раной брюшной полости. Стрелок позже был задержан.

Обложка ©

Telegram / "МВД медиа"

Матвей Константинов
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