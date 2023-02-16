Россиянам рассказали, на чём точно нельзя экономить при ремонте квартиры
Архитектор Лагутин советует придерживаться правила золотой середины при выборе товаров для ремонта
При ремонте квартиры точно не стоит экономить на технологических решениях, от которых может зависеть жизнь и здоровье самих жильцов. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил архитектор, сооснователь бренда дизайнерской мебели Archpole Константин Лагутин.
В качестве примера он привёл провода: они обязательно должны быть качественными, чтобы не вызвать пожара. Аналогичная ситуация и с трубами. А во всём остальном эксперт советует придерживаться правила золотой середины.
"Например, покупаем краску. Можно прийти в магазин и увидеть десятилитровые вёдра за две тысячи рублей, за семь тысяч, и за 20. Самый дешёвый вариант я бы не купил, потому что этой краской придётся 10 раз красить и она всё равно не перекроет стену", — рассуждает собеседник издания.
Ранее Лайф писал, сколько российских пар ссорятся из-за ремонта. Согласно опросу, 67% считают, что совместный выбор домашнего инвентаря помогает лучше узнать друг друга, а 56% россиян считают, что именно ремонт способен укрепить отношения.
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