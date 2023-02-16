Россиянам рассказали, на чём точно нельзя экономить при ремонте квартиры

При ремонте квартиры точно не стоит экономить на технологических решениях, от которых может зависеть жизнь и здоровье самих жильцов. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил архитектор, сооснователь бренда дизайнерской мебели Archpole Константин Лагутин.

В качестве примера он привёл провода: они обязательно должны быть качественными, чтобы не вызвать пожара. Аналогичная ситуация и с трубами. А во всём остальном эксперт советует придерживаться правила золотой середины.

"Например, покупаем краску. Можно прийти в магазин и увидеть десятилитровые вёдра за две тысячи рублей, за семь тысяч, и за 20. Самый дешёвый вариант я бы не купил, потому что этой краской придётся 10 раз красить и она всё равно не перекроет стену", — рассуждает собеседник издания.