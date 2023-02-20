Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно объяснить В космосе наблюдают тысячи планетных систем, и все они поражают своим подозрительно явным отличием от того семейства, в котором мы обрели родной дом. 19 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Уникальность Солнечной системы

Астрономы постоянно находят в окружающей Вселенной новые планеты у других звёзд — так называемые экзопланеты. Их известно уже больше пяти тысяч. Но наметилась одна загадочная тенденция. В основном это совершенно огромные газовые планеты вроде нашего Юпитера или даже гораздо крупнее. В принципе, этому ещё можно найти логическое объяснение: благодаря их габаритам их просто легче заметить. То есть, может быть, там рядом с ними какой-нибудь Марс или какой-нибудь Меркурий тоже есть, просто их пока ещё не удаётся разглядеть. Но дело абсолютно не только в этом.

А дело в том, что наблюдается ещё одна удивительная закономерность: в основном все эти чужезвёздные Юпитеры располагаются крайне близко к своим светилам, вот ещё немного — и упадут. Многие находятся к звезде гораздо ближе, чем наш Меркурий к Солнцу. Вот это-то и не даёт покоя учёным. Нигде, абсолютно нигде во Вселенной ещё не увидели такого любопытного положения вещей, как у нас в Солнечной системе: чтобы самыми ближайшими к звезде были маленькие каменистые планеты, а газовые гиганты бы почтительно кружились во внешней части системы, как будто оберегая малышей. Почему-то гиганты в основном предпочитают быть первыми планетами, если не единственными. В Солнечной системе, по расчётам астрофизиков, положение "фигур" на этом шахматном столе определил Юпитер по своей непревзойдённой массе, но почему сам Юпитер находится там, где он есть, — вот это большой вопрос.

Происхождение Луны

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Опять-таки озадачивающая разница: в основном у планет спутники вращаются в плоскости экватора. Например, у Юпитера четыре самых крупных "галилеевых" спутника: Ганимед, Европа, Каллисто, Ио. Любо-дорого в телескоп посмотреть: выстроены ровненько вдоль линии экватора великолепного властелина, вообще как ноты на нотном стане. Как солдаты перед генералом.

Луна меж тем — просто девушка-загадка. Вместо того чтобы, как послушная дочь, обосноваться в плоскости земного экватора, она ведёт себя так, будто она сама себе планета: её орбита находится в той же самой плоскости, в какой вращаются самостоятельные миры Солнечной системы — в плоскости эклиптики. Учёные считают это явным свидетельством того, что она не образовалась вместе с Землёй.

По господствующей версии, Луна возникла после столкновения Земли с планетой размерами вроде Марса. И возникла преимущественно из выбитого в космос земного вещества. Но компьютерное моделирование показывает, что тогда бы слепленная из этого щебня спутница вращалась бы всё-таки ближе к плоскости экватора, то есть орбита не была бы так сильно наклонена. Вот недавно появилось предположение, что, может быть, выбило не всё мелкими камнями, а были среди них довольно крупные глыбы. Тогда одну из них могло бы забросить подальше — и она бы заняла в итоге то не очень естественное положение, в каком сейчас вращается.

Тайна обратной стороны Луны

Это не может не обращать на себя внимание: слишком разительно внешне отличаются видимая и невидимая стороны Луны. На той стороне нет таких обширных и живописных "морей", а есть превеликое множество мелких кратеров и загадочные возвышенности. И сама кора с той стороны толще.

На этот счёт такие есть мнения: во-первых, как бы Луна ни возникла, в момент её появления гравитация Земли немедленно сковала её так называемым приливным захватом — это когда спутник настолько близко к хозяину, что взаимное притяжение заставляет меньшее небесное тело вращаться вокруг большего с той же скоростью, с какой спутник кружится вокруг собственной оси. Поэтому мы и видим только одну сторону Луны. И это могло многое предопределить. Молодая ещё раскалённая Земля могла постоянно подогревать видимую лунную половину и таким образом провоцировать извержения базальтовой лавы, из которой и состоят моря. Потому внутренняя сторона и кратерами не так испещрена, как внешняя: камни падали в вязкую магму — и она над ними смыкалась, как будто ничего не было. И никакого кратера.

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И, во-вторых, не исключено, что на обратную сторону Луны что-то довольно крупное когда-то упало и разбилось "в лепёшку", которая и образовала там непонятные горы.

Происхождение спутников Марса

Здесь тоже загадочная ситуация, но загадка, можно сказать, прямо противоположна лунной. У Марса спутники Фобос и Деймос выглядят как усыновлённые беспризорники, но ведут себя как свои: орбиты почти круглые и в плоскости марсианского экватора.

Продумывается версия, что у Марса когда-то "родилась" одна большая луна, но она позже по каким-то причинам раздробилась. Может быть, ударилась обо что-то, а может быть, настолько близко подошла к планете, что гравитация Марса её расколола. Но тут есть проблема: моделирование выдаёт, что при таком раскладе осколки бы образовали вокруг Красной планеты целое кольцо, а крупных обломков в конечном счёте сейчас было бы не два, а как минимум три.

Была ли планета Фаэтон

Планеты Солнечной системы расположены на таких расстояниях от светила, что в этом наблюдается явная математическая закономерность. И эта математика требует, чтобы между Марсом и Юпитером была планета. А её нет. Зато аккурат там, где она должна быть, находится внушительный пояс астероидов. И это наталкивает на мысль, что эти астероиды — останки погибшего мира, которому дали имя Фаэтон. Напомним, в античной мифологии Фаэтон был сыном бога Солнца Гелиоса, который решил попробовать вести по небу отцовскую золотую колесницу, но не справился и погиб. Если планета Фаэтон была и разрушилась, возникает вопрос, что именно произошло и когда. Но есть и гипотеза, что планеты на самом деле никогда и не было, что этот пояс астероидов существует с момента появления протопланетного облака — и гравитация расположенных с противоположных сторон Юпитера и Сатурна просто не давала, не даёт и не даст этим астероидам собраться в единую целую планету.

Откуда кольца у Сатурна

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На самом деле кольца обнаружились абсолютно у всех газовых гигантов Солнечной системы, но ни у одного нет такого богатого и ярко сверкающего украшения, как у Сатурна. Сверкает это богатство оттого, что оно в основном ледяное. Но ребус в данном случае заключается в том, насколько щедро рассыпаны эти сокровища: из внешних колец по законам гравитации должны бы сформироваться спутники. Впрочем, по данным зонда "Кассини", Сатурн так принарядился по космическим меркам недавно — несколько десятков миллионов лет назад. Но остаётся вопрос: где он, собственно, этот клад нашёл? Есть мысль, что когда-то планеты Солнечной системы мигрировали, то есть меняли своё положение — и Сатурну во время переезда повезло побывать, скажем, в том же поясе астероидов.

Что случилось с Ураном

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С ним случилось то, что у него ось наклонена почти на 98 градусов по отношению к той плоскости, в которой он летает вокруг Солнца. Проще говоря, Уран вращается как бы "лёжа на боку". Так больше никто во всей Солнечной системе себя не ведёт. И астрономы разбираются, что это за форма протеста. Подозревают, что он не упал, а его "уронили": газовый гигант был положен в нокаут в результате столкновения с каким-то крупным небесным телом. Вообще, интересно, как можно ударить исполинский газовый шар и что при этом с ним происходит.

Загадки Венеры

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Вторая планета Солнечной системы очень похожа на Землю по размерам, но, похоже, практически во всём остальном это "анти-Земля". Во-первых, учёные пытаются понять, что на ней вызвало такой лютый парниковый эффект и такое давление, что космические аппараты там дольше нескольких часов работать не в состоянии: их просто раздавливает. Во-вторых, почему у Венеры нет магнитного поля. Кстати говоря, у Марса оно тоже практически "никакое". И совсем с толку сбивает тот факт, что Венера вращается вокруг своей оси не как все, слева направо, а наоборот. Можно предположить, например, что её от столкновения с другой планетой либо раскрутило в другую сторону, либо, например, перевернуло "вверх ногами".

Феномен Земли

Вообще, создаётся впечатление, что третья планета от Солнца выиграла какую-то вселенскую лотерею. Она выиграла всё, что можно было выиграть. Расположение орбиты — идеально: не слишком близко, не слишком далеко, а как раз то, что нужно для существования океанов. Сами океаны — пожалуйста. Раскалённое вещество в ядре планеты создаёт мощное магнитное поле и тем самым защищает всё живое на Земле от радиации — да. Луна своей гравитацией стабилизирует земную ось и вместе с ней климат на планете — сколько угодно. Юпитер во внешней части Солнечной системы тянет к себе крупные тела и таким образом стоит на защите нашего спокойствия — не вопрос. Счастливых совпадений столько, а в окружающем космосе всё настолько плачевно и неудачно, что поневоле призадумаешься.

Авторы Адель Романенкова