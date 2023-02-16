Европарламент отклонил "мирную поправку" в резолюцию по Украине
Европарламент отклонил поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам
Депутаты Европейского парламента отклонили поправку в резолюцию по Украине, предусматривающую мирное урегулирование конфликта с помощью переговоров. Прямая трансляция велась на сайте органа.
Инициатором "мирной поправки" выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он предложил отредактировать пункт о том, что Европарламент считает "победу Украины возможной только за счёт непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок всех без исключения видов вооружений".
Этот весьма воинственный пункт бразильский лидер предложил заменить словами "приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров" с учётом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации.
Ранее Европарламент предложил подумать о поставках Украине боевых самолётов и ракет большого радиуса действия, поприветствовав аналогичное решение Запада по танкам. К слову, резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению структурами Евросоюза и тем более Штатами, Канадой и Британией.
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