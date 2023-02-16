Путин хочет уравнять соцгарантии для военных и бойцов ЧВК

Российские власти в данный момент рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий для семей бойцов из частных военных компаний. Как заметил глава государства Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, солдаты из ЧВК успешно выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине наравне с военными.

В ходе беседы омбудсмен сообщила о несправедливой ситуации, которая коснулась детей, чьи родители служат в ЧВК. Она напомнила, что дети военных — участников спецоперации — обеспечены соцгарантиями, чего нельзя сказать о детях бойцов частных военных компаний.

"Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтём их", — подчеркнул российский лидер.

Путин заметил, что все участники спецоперации успешно выполняют задачи: и военные, служащие по контракту, и бойцы ЧВК. По этой причине социальные гарантии для них и их семей должны быть равны.