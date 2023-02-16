Путин хочет уравнять соцгарантии для военных и бойцов ЧВК
Путин: Власти рассматривают вопрос о соцгарантиях бойцов ЧВК наравне с военными
Российские власти в данный момент рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий для семей бойцов из частных военных компаний. Как заметил глава государства Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, солдаты из ЧВК успешно выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине наравне с военными.
В ходе беседы омбудсмен сообщила о несправедливой ситуации, которая коснулась детей, чьи родители служат в ЧВК. Она напомнила, что дети военных — участников спецоперации — обеспечены соцгарантиями, чего нельзя сказать о детях бойцов частных военных компаний.
"Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтём их", — подчеркнул российский лидер.
Путин заметил, что все участники спецоперации успешно выполняют задачи: и военные, служащие по контракту, и бойцы ЧВК. По этой причине социальные гарантии для них и их семей должны быть равны.
Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин установил дополнительные социальные гарантии для военных и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходящих военную службу в войсках национальной гвардии РФ и членов их семей. Вместе с этим для военных данной категории устанавливаются льготные условия для получения пенсии.
ТАСС / Иван Ноябрев