Недавняя резолюция Сената Франции, в которой говорится о страданиях христиан в Османской империи периода Первой мировой войны, лицемерна и богохульна, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Москва поднимала аналогичный вопрос более десяти лет назад, когда прозападная сирийская оппозиция проявляла агрессию в отношении христиан, но Париж даже бровью не повёл.

"Тот факт, что эти мракобесы вспомнили о Боге и христианстве, уже радует. Им давно пора, учитывая, что буквально недавно супруга Макрона хотела украсить мужским достоинством Собор Парижской Богоматери. То, как они вспоминают о Боге, лицемерно и богохульно", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарову смущает то, что Франция обратила внимание на христиан Востока, но игнорирует гонения на верующих на Украине. В Незалежной самым бесчеловечным образом захватываются храмы, священники притесняются, а в монашеских обителях, включая святую для всех православных Киево-Печерскую лавру, проводятся жестокие обыски, указала дипломат.

Она подчеркнула, что преступления против христиан в Сирии и на Украине происходят прямо сейчас, а французские парламентарии продолжают их игнорировать. "Или надо подождать, чтобы прошли десятки и сотни лет, чтобы до Запада начало доходить?" — задаётся представитель МИД вопросом.