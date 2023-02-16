Россия высылает четырёх австрийских дипломатов
МИД России объявил об ответной высылке четырёх сотрудников посольства Австрии
Четыре сотрудника посольства Австрии в РФ должны покинуть территорию России до конца дня 23 февраля. Такое требование предъявило Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на действия австрийского МИД.
В связи с объявлением персонами нон грата четырёх российских дипломатов в начале месяца в российское ведомство также был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер.
"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в РФ объявлены "persona non grata". Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля", — сообщили в МИД РФ.
Там уточнили, что этот "недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьёзный ущерб двусторонним отношениям", которые и без того находятся в кризисе из-за действий австрийской стороны. Подобные действия Австрии бьют по международному авторитету Вены, "ранее позиционировавшей себя как непредвзятое, нейтральное государство", подчеркнули в МИД РФ.
Напомним, 2 февраля МИД Австрии объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Там заявили, что "два неназванных сотрудника российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Однако о каких действиях идёт речь, в Вене не уточнили.
LIFE / Владимир Суворов