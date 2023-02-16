Россия высылает четырёх австрийских дипломатов

Четыре сотрудника посольства Австрии в РФ должны покинуть территорию России до конца дня 23 февраля. Такое требование предъявило Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на действия австрийского МИД.

В связи с объявлением персонами нон грата четырёх российских дипломатов в начале месяца в российское ведомство также был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер.

"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в РФ объявлены "persona non grata". Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля", — сообщили в МИД РФ.

Там уточнили, что этот "недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьёзный ущерб двусторонним отношениям", которые и без того находятся в кризисе из-за действий австрийской стороны. Подобные действия Австрии бьют по международному авторитету Вены, "ранее позиционировавшей себя как непредвзятое, нейтральное государство", подчеркнули в МИД РФ.