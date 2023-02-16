Посольство РФ призвало США доказать непричастность к подрыву "Северных потоков"
Россия считает диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" актом международного терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в США Игорь Гиренко.
"Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования", — сказано в распространённом комментарии дипломата.
Гиренко также призвал США хотя бы попытаться доказать непричастность к разрушению трубопроводов, а не продолжать пустые обвинения в адрес Москвы. Российская сторона, указал дипломат, не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учётом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах, подытожил Гиренко.
Лайф напоминает, что газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Власти США уже поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО.
ТАСС / Zuma