Посольство РФ призвало США доказать непричастность к подрыву "Северных потоков"

Гиренко также призвал США хотя бы попытаться доказать непричастность к разрушению трубопроводов, а не продолжать пустые обвинения в адрес Москвы. Российская сторона, указал дипломат, не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учётом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах, подытожил Гиренко.