В США вновь заявили, что не причастны к подрыву "Северных потоков"
Госдеп отверг обвинения в подрыве "Северных потоков"
Соединённые Штаты отвергают обвинения в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" и оставляют расследование странам, на чьей территории произошёл инцидент. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется", — сказал он на брифинге.
Прайс добавил, что Вашингтон оставляет возможность высказываться о надлежащих следственных механизмах странам, на чьей территории произошли инциденты.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Власти США уже поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО.
Twitter / Ned Price