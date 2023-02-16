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15 февраля, 22:19

В США вновь заявили, что не причастны к подрыву "Северных потоков"

Госдеп отверг обвинения в подрыве "Северных потоков"

Соединённые Штаты отвергают обвинения в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" и оставляют расследование странам, на чьей территории произошёл инцидент. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется", сказал он на брифинге.

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Прайс добавил, что Вашингтон оставляет возможность высказываться о надлежащих следственных механизмах странам, на чьей территории произошли инциденты.

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Власти США уже поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО.

Совбез ООН экстренно обсудит новые факты по подрыву "Северных потоков"

Совбез ООН экстренно обсудит новые факты по подрыву "Северных потоков"

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Twitter / Ned Price

Юлия Коновалова
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