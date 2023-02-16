В США вновь заявили, что не причастны к подрыву "Северных потоков"

Соединённые Штаты отвергают обвинения в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" и оставляют расследование странам, на чьей территории произошёл инцидент. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется", — сказал он на брифинге.