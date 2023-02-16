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16 февраля, 15:17

Россия указала на "ценности" ВСУ после сюжета с шевроном ИГИЛ на форме украинского бойца

Посольство РФ в Дании: Демонстрация бойца ВСУ с нашивкой ИГИЛ показывает ценности Украины

Посольство России раскритиковало сюжет датского телеканала DRTV, где показали солдата с нашивкой ИГИЛ*. В ведомстве подчеркнули, что это демонстрирует пример ценностей, которым следуют Вооружённые силы Украины.

"Корреспонденты датского телеканала DRTV запечатлели украинского солдата, чья форма "украшена" шевроном с символикой ИГИЛ. Ещё один наглядный пример ценностей, которых придерживаются украинские военные", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

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"Коктейль из нацистов и убийц": В Думе не удивились появлению ИГИЛ в рядах ВСУ, где воюет "шваль со всего мира"

Напомним, в эфире датского телеканала DRTV вышел сюжет о военнослужащих ВСУ, где был замечен боец с шевроном ИГИЛ. Интервью телекомпании он решил не давать. В каком населённом пункте была произведена съёмка, в ролике не уточняется.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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