Россия указала на "ценности" ВСУ после сюжета с шевроном ИГИЛ на форме украинского бойца
Посольство РФ в Дании: Демонстрация бойца ВСУ с нашивкой ИГИЛ показывает ценности Украины
Посольство России раскритиковало сюжет датского телеканала DRTV, где показали солдата с нашивкой ИГИЛ*. В ведомстве подчеркнули, что это демонстрирует пример ценностей, которым следуют Вооружённые силы Украины.
"Корреспонденты датского телеканала DRTV запечатлели украинского солдата, чья форма "украшена" шевроном с символикой ИГИЛ. Ещё один наглядный пример ценностей, которых придерживаются украинские военные", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".
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Напомним, в эфире датского телеканала DRTV вышел сюжет о военнослужащих ВСУ, где был замечен боец с шевроном ИГИЛ. Интервью телекомпании он решил не давать. В каком населённом пункте была произведена съёмка, в ролике не уточняется.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
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