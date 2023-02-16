Россия указала на "ценности" ВСУ после сюжета с шевроном ИГИЛ на форме украинского бойца

Посольство России раскритиковало сюжет датского телеканала DRTV, где показали солдата с нашивкой ИГИЛ*. В ведомстве подчеркнули, что это демонстрирует пример ценностей, которым следуют Вооружённые силы Украины.

"Корреспонденты датского телеканала DRTV запечатлели украинского солдата, чья форма "украшена" шевроном с символикой ИГИЛ. Ещё один наглядный пример ценностей, которых придерживаются украинские военные", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Напомним, в эфире датского телеканала DRTV вышел сюжет о военнослужащих ВСУ, где был замечен боец с шевроном ИГИЛ. Интервью телекомпании он решил не давать. В каком населённом пункте была произведена съёмка, в ролике не уточняется.