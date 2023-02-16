Дизайнер объяснила, почему России не страшны угрозы ЕС лишить её своих унитазов и биде

Сегодня стало известно, что в десятом пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует запретить в Россию экспорт унитазов. По словам дизайнера интерьеров Ирины Шикиной, 2022 год показал, что РФ дефицитом напугать сложно — всегда удаётся найти и приобрести даже люксовую сантехнику. А в эконом-сегменте и вовсе наблюдается рост предложений от отечественных производителей — с 20% в 2019 году до 50% сегодня.

"В среднем ценовом сегменте есть предложения от производителей Китая, Индии и Турции, но они не могут предложить товары высшего качества для премиум-сегмента. В первой половине прошлого года все остатки на складах топовых марок были раскуплены даже в регионах", — рассказала Шикина Лайфу.

По словам нашей собеседницы, благодаря параллельному импорту сантехника для элитных объектов нашла свой путь в Россию. Разумеется, рост курса валют, подорожание перевозок и сокращение предложения наложили свой отпечаток, однако покупатели в этом сегменте готовы платить даже на 70% больше, так как привыкли приобретать самое лучшее, заметила дизайнер.