Великий пост в 2023 году: Когда начинается и что нельзя есть в этот период
Православным рассказали, на какие числа выпадет Великий пост в 2023 году
Великий пост начнётся у православных христиан 27 февраля, продлится 48 дней и закончится 15 апреля. В этот период самоотречения, очищения и стремления к Богу верующим предписывается отказаться от пищи животного происхождения.
В понедельник, среду и пятницу необходимо переходить на сухоядение, оставив в рационе фрукты, овощи, хлеб, компоты и воду. Во вторник и четверг допускается приём горячей пищи без растительного масла, а в субботу и воскресенье — с растительным маслом.
Такие жёсткие рамки соблюдают лишь монахи — обычным людям либо в силу здоровья, либо по другим причинам допускается есть рыбу, растительное масло по будням и морепродукты. Также в пост важно много молиться, посещать храм, совершать добрые дела, следить за собой и помнить о покаянии.
Лайф писал, когда в 2023 году православным ждать родительские субботы — дни почитания умерших. В феврале она будет только 18 февраля, а в марте сразу три — 11, 18 и 25-го числа.
ТАСС / Александр Рюмин