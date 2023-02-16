Великий пост в 2023 году: Когда начинается и что нельзя есть в этот период

Великий пост начнётся у православных христиан 27 февраля, продлится 48 дней и закончится 15 апреля. В этот период самоотречения, очищения и стремления к Богу верующим предписывается отказаться от пищи животного происхождения.

В понедельник, среду и пятницу необходимо переходить на сухоядение, оставив в рационе фрукты, овощи, хлеб, компоты и воду. Во вторник и четверг допускается приём горячей пищи без растительного масла, а в субботу и воскресенье — с растительным маслом.

Такие жёсткие рамки соблюдают лишь монахи — обычным людям либо в силу здоровья, либо по другим причинам допускается есть рыбу, растительное масло по будням и морепродукты. Также в пост важно много молиться, посещать храм, совершать добрые дела, следить за собой и помнить о покаянии.