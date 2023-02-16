Пост Марии Захаровой вдохновил велозавод "Форвард" на выпуск зелёных "Кам"

Велозавод "Форвард" в Перми решил выпустить партию зелёных велосипедов "Кама" после публикации представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в детстве она любила на таком кататься.

Ранее Захарова призналась, что в её семье была "Кама" зелёного цвета с яркими наклейками на низкой раме. Велосипед был складной и хранился в 27-метровой двушке, а летом его брали с собой на пленэр. По словам дипломата, она даже каталась на "Каме" с мамой, а сама сидела на металлическом багажнике и держалась руками за ось сиденья.

"Наш бизнес сезонный. На этот сезон запланировали 3 тысячи велосипедов "Кама", они уже все ушли в продажу, сейчас сделали дозаказ ещё на 6–7 тысяч велосипедов. После появления в СМИ информации про возрождение бренда Мария Захарова выложила пост с воспоминаниями про "Каму", она упомянула, что велосипед у неё был зелёный. Мы добавили в бизнес-план ещё одну расцветку", — рассказали на предприятии РИА "Новости".

По предварительным подсчётам, зелёные велосипеды "родом из детства" начнут производить в следующем году, добавил сотрудник "Форварда".