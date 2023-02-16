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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 17:15
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США сняли с себя ответственность за любые операции ВСУ внутри России

Белый дом заверил, что не побуждал Украину наносить удары вглубь территории России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заверил, что США не подстрекали Украину наносить удары вглубь территории России. По его словам, Вашингтон донёс эту позицию до Киева публично и в частных контактах.

"Что касается любых возможных операций [ВСУ] внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется. Мы очень чётко дали это понять как публично, так и в частных контактах", поведал Кирби на выступлении в Джорджтаунском университете.

Украинец совершал диверсии в Подмосковье из страха за взятую СБУ в заложники дочь
Украинец совершал диверсии в Подмосковье из страха за взятую СБУ в заложники дочь

А накануне в Московской области задержан 46-летний агент СБУ. К его вербовке и пересылке в РФ имели отношение в том числе и спецслужбы Польши и Латвии. Мужчина причастен к двум диверсиям на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

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Getty Images / Maxym Marusenko

Андрей Бражников
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