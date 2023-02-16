США сняли с себя ответственность за любые операции ВСУ внутри России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заверил, что США не подстрекали Украину наносить удары вглубь территории России. По его словам, Вашингтон донёс эту позицию до Киева публично и в частных контактах.

"Что касается любых возможных операций [ВСУ] внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется. Мы очень чётко дали это понять как публично, так и в частных контактах", — поведал Кирби на выступлении в Джорджтаунском университете.