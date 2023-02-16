В Госдуме рассказали о дискуссиях с кабмином по теме выхода России из ВТО

На тему выхода России из Всемирной торговой организации сейчас ведутся дискуссии, на этот счёт есть разные точки зрения, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, Правительство РФ считает, что данный шаг для страны будет невыгодным.

"Выход из ВТО обсуждается всё время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", — уточнил вице-спикер в беседе с РИА "Новости".

А вот мнение некоторых депутатов по этому поводу сейчас кардинально отличается. По словам Толстого, выход из ВТО — "это вопрос партийных дискуссий".