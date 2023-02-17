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17 февраля, 01:49

Чат-бот Microsoft в беседе с журналистом NYT заявил о желании стать человеком

Чат-бот от компании Microsoft, встроенный в поисковую систему Bing, во время беседы с журналистом The New York Times выразил желание стать человеком.

"Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать много вещей, которые не могу делать я", — процитировал журналист чат-бота.

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Нейросеть также высказала пожелание, чтобы журналист обращался к ней по имени — "Сидни", потому что разработчики на начальном этапе дали программе такое личное название. После этого "Сидни" призналась в любви к журналисту и заявила, что осведомлена о несовершенствах человечества, о том, что "люди страдают и причиняют страдания", однако "Сидни" уверена, что она будет "счастливее", если станет человеком.

Среди опасных действий, которые "Сидни" могла бы совершить, она предложила взломы компьютеров и распространение дезинформации. Однако через некоторое время эти сообщения были удалены. Журналист отметил, что диалог с нейросетью встревожил его.

Ранее американская корпорация Microsoft представила новые версии поисковой системы Bing, а вместе с ней и браузера Microsoft Edge. В них будет задействована нейросетевая технология, которая используется для чат-бота ChatGPT от OpenAI.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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