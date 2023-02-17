Захарова раскрыла инициатора резолюции по Минским соглашениям
Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции Совбеза ООН по Минским соглашениям
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что инициатором разработки резолюции Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям был министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договорённости или не планировала, разбиваются о факт: лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью немецкому изданию Spiegel, что не планировал выполнять Минские соглашения и лично жаловался бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону на то, что исполнить договорённости якобы невозможно. До этого некоторые западные политики, включая саму Меркель, заявляли, что Минск был лишь попыткой выиграть время для Украины.