Захарова раскрыла инициатора резолюции по Минским соглашениям

"Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договорённости или не планировала, разбиваются о факт: лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным", — написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью немецкому изданию Spiegel, что не планировал выполнять Минские соглашения и лично жаловался бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону на то, что исполнить договорённости якобы невозможно. До этого некоторые западные политики, включая саму Меркель, заявляли, что Минск был лишь попыткой выиграть время для Украины.