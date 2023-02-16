В Кремле не согласились с позицией Суркова о Минских соглашениях
Песков прокомментировал слова Суркова о неверии в исполнение Минских соглашений
В Кремле не согласились с позицией бывшего помощника президента Владислава Суркова о Минских соглашениях. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва рассчитывала на выполнение данных договорённостей и пессимизма не ощущала.
По его словам, российская сторона приложила огромные усилия в переговорном процессе для того, чтобы "вынудить" украинскую сторону к выполнению Минских соглашений.
"Усилия были потрачены изрядные. <…> Поэтому, естественно, основная задача была всё-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать", — сказал он журналистам.
По его словам, пессимизма Москва изначально в данном вопросе не ощущала. Напротив, власти искренне надеялись на выполнение договорённостей.
Напомним, экс-помощник российского лидера Владислав Сурков накануне дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое было посвящено теме спецоперации на Украине. Сурков был немногословен: в ходе диалога он сказал всего четыре слова: "да, да, нет, да". Отрицательно он ответил на вопрос: "Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?"
Лайф писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.
ТАСС / Виктор Драчев