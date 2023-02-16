В Кремле не согласились с позицией Суркова о Минских соглашениях

В Кремле не согласились с позицией бывшего помощника президента Владислава Суркова о Минских соглашениях. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва рассчитывала на выполнение данных договорённостей и пессимизма не ощущала.

По его словам, российская сторона приложила огромные усилия в переговорном процессе для того, чтобы "вынудить" украинскую сторону к выполнению Минских соглашений.

"Усилия были потрачены изрядные. <…> Поэтому, естественно, основная задача была всё-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать", — сказал он журналистам.

По его словам, пессимизма Москва изначально в данном вопросе не ощущала. Напротив, власти искренне надеялись на выполнение договорённостей.