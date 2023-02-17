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17 февраля, 05:09

Силуанов: Включение в список налоговых юрисдикций ЕС не отразится на экономике РФ

Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций ЕС является исключительно политическим, эта мера никак не отразится на отечественной экономике. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Для экономики это никакого значения не имеет. <...> Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечёт", — пояснил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

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Силуанов отметил, что действия ЕС — "это исключительно политическое решение". Он также назвал эти меры со стороны ЕС недружественными, а претензии — надуманными.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз включил Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам. Теперь в этом перечне указаны 16 государств, в частности Багамские острова, Самоа и другие.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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