В Киеве призвали жителей Артёмовска к немедленной эвакуации из города

Вице-премьер Правительства Украины Ирина Верещук обратилась к жителям города Артёмовска и призвала их немедленно эвакуироваться из него из соображений безопасности. Соответствующее сообщение она оставила в своём телеграм-канале.

"Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Артёмовске. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — отметила Верещук.

По её словам, нахождение в городе мирных жителей создаёт дополнительные проблемы для военных и мешает им "нормально работать". Сейчас, по оценке украинского вице-премьера, в городе находится до шести тысяч гражданских лиц.