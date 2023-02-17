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17 февраля, 06:54
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В Киеве призвали жителей Артёмовска к немедленной эвакуации из города

Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Артёмовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер Правительства Украины Ирина Верещук обратилась к жителям города Артёмовска и призвала их немедленно эвакуироваться из него из соображений безопасности. Соответствующее сообщение она оставила в своём телеграм-канале.

"Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Артёмовске. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — отметила Верещук.

По её словам, нахождение в городе мирных жителей создаёт дополнительные проблемы для военных и мешает им "нормально работать". Сейчас, по оценке украинского вице-премьера, в городе находится до шести тысяч гражданских лиц.

Киев начал вывозить из Артёмовска архивы госучреждений

Киев начал вывозить из Артёмовска архивы госучреждений

Ранее советник врио главы Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли все высоты в окрестностях Артёмовска.

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AP / TASS

Артур Белкин
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