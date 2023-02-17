В Instagram появятся каналы по аналогии с Telegram

В запрещённой в России соцсети Instagram* могут появиться каналы по аналогии с мессенджером Telegram. Об этом сообщил в пятницу глава компании Meta** Марк Цукерберг.

Нововведение может получить название Meta Channel. На этой площадке, по замыслу разработчиков, можно будет публиковать как текстовые посты, так и медиа или опросы. Кроме того, Цукерберг анонсировал появление в ближайшие месяцы похожих каналов и в соцсети Facebook*.

А ранее Лайф писал, что наблюдательный совет американской компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, решил ослабить цензуру: модераторы там не будут удалять изображения с обнажёнными женскими сосками.

* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.