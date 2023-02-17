Сексолог рассказала, почему женщины стали более мужественными и "научились выживать"

Стремительно меняющиеся жизненные условия, которые стали непростыми, вынудили женщин стать более мужественными и использовать все имеющиеся права. Об этом РИАМО рассказала сексолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Диана Генварская.

"Женщины более мужественны, потому что, во-первых, им разрешили это. В начале ХХ века произошла гигантская революция, когда у женщины появились права. Женщина активно начала ими пользоваться. Большинству женщин, чтобы приспособиться к непростым жизненным условиям, потому что они изначально физически слабее, пришлось научиться выживать", — отметила она.

По мнению специалиста, женщины не могут позволить себе быть расслабленными, в отличие от мужчин, считающих, что у них есть гораздо больше прав и возможностей. Представительницам прекрасного пола необходимо быть более собранными и активными, чтобы достичь определённых высот и успехов.

"Поэтому раньше во всех областях, где властвовали и господствовали мужчины, женщины себя проявляли не только наравне, но порой и лучше", — добавила сексолог.

Врач также заметила, что женщины осознают возможность доминировать, но нужно ли им это — большой вопрос. Крайне важным остаётся сохранять женскую силу и знать, когда её использовать.