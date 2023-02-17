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17 февраля, 09:20

В Италии поймали наркодилеров, перевозивших 125 килограммов кокаина в головках пармезана

<p>В одну из них могло поместиться до пяти килограммов кокаина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/guardiadifinanzanews/7685" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News Guardia di Finanza</a></p>

В одну из них могло поместиться до пяти килограммов кокаина. Обложка © Telegram / News Guardia di Finanza

В Италии задержали наркодилеров, перевозивших кокаин в головках пармезана. О подробностях случившегося рассказала итальянская Финансовая гвардия.

Внутри сыра оперативники обнаружили тайники, в которых злоумышленники сумели спрятать целых 125 килограммов наркотического вещества. Согласно подсчётам правоохранителей, стоимость найденной партии кокаина на чёрном рынке составляет около 20 миллионов евро. В итоге были арестованы десять человек, семеро из которых попали под предварительное заключение. Лидером группировки оказался 37-летний уроженец Албании.

Курьер пытался перевезти в Магнитогорск наркотики, спрятанные в коробе из-под сабвуфера

Курьер пытался перевезти в Магнитогорск наркотики, спрятанные в коробе из-под сабвуфера

Ранее Лайф сообщал, что во Внуково задержали девушку с 90 пакетиками кокаина в желудке. Также удалось поймать её подельника, который должен был распространять наркотики в Московской области. У него нашли 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.

Наталья Исакова
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