В Италии поймали наркодилеров, перевозивших 125 килограммов кокаина в головках пармезана

В Италии задержали наркодилеров, перевозивших кокаин в головках пармезана. О подробностях случившегося рассказала итальянская Финансовая гвардия.

Внутри сыра оперативники обнаружили тайники, в которых злоумышленники сумели спрятать целых 125 килограммов наркотического вещества. Согласно подсчётам правоохранителей, стоимость найденной партии кокаина на чёрном рынке составляет около 20 миллионов евро. В итоге были арестованы десять человек, семеро из которых попали под предварительное заключение. Лидером группировки оказался 37-летний уроженец Албании.