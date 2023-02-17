В Австралии детей заставили надеть радужные майки для допуска к футбольному матчу

В Австралии от юных футболистов в возрасте шести-семи лет потребовали надеть радужные майки для допуска к матчу A-лиги клуба "Мельбурн Виктори". Об этом сообщает Sky News Australia.

В регистрационной форме к игре указано, что при заполнении родители соглашаются на то, что дети будут носить одежду цветов флага нетрадиционной сексуальной ориентации. Такой факт возмутил ведущих телеканала.

"Дети не должны носить что-то, что отражает чью-либо сексуальность", — отметила Лиз Сторер, добавив, что это политическая мера и "идеологическая обработка" нового поколения.

Издание Herald Sun уточняет, что родители также возмущены подобной инициативой. По данным СМИ, представитель "Мельбурн Виктори" подтвердил, что идея касается сексуальных меньшинств. Он также подчеркнул, что если кто-то не желает участвовать в этом, то он может сыграть в других матчах.