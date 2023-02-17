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17 февраля, 09:19

Плющенко: Российским спортсменам стоит выступить на соревнованиях под нейтральным флагом

Российским спортсменам следует воспользоваться возможностью и выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Он назвал смешными комментарии российских экспертов, которые считают предательством выход на соревнования наших спортсменов под нейтральным флагом. Фигурист уверен, что всем и так будет понятно, за какую страну они выступают.

"Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться", — заявил Плющенко.

В Канаде поддержали идею допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе

В Канаде поддержали идею допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе

Ранее мэр Парижа Анн Идальго выступила за допуск россиян к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Она также выразила надежду на окончание украинского конфликта к моменту начала Игр.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук
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