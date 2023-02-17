Силуанов назвал приоритеты расходов бюджета в 2023 году

Главным приоритетом по расходам бюджета России в 2023 году является технологическая независимость. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, средства также пойдут на поддержку новых регионов, развитие инфраструктуры, силового блока и бизнеса.

"Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь это, конечно, технологическая независимость. Мы большие ресурсы направляем в те сектора экономики, которые требуют поддержки и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора, как электроника, авиастроение, машиностроение", — отметил он.

По словам министра, местами увеличатся инфраструктурные расходы. К примеру, на дорожное строительство и программу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства за два года направят около 150 миллиардов рублей. Также предусмотрены большие проекты поддержки малого и среднего бизнеса. Это льготы, субсидирование процентов по кредитам, а также обеспечение спроса на готовую продукцию.

Силуанов напомнил, что в этом году вступили в силу решения президента о дополнительной индексации пенсий, пособий. Также в полном объёме запустилось единое пособие для семей с детьми. Предусмотрено и необходимое финансирование для потребностей силового блока и новых регионов РФ, отметил министр. Он заключил, что баланс бюджета запланированный, а дефицит будет соответствовать плану.