Британские учёные нашли неожиданное сходство между людьми и зебрами

Учёные из Эдинбургского университета (Великобритания) обнаружили механизмы, ответственные за формирование папиллярных линий на ладонях и стопах некоторых млекопитающих. Исследователи выяснили, что у людей гораздо больше сходства с зебрами и леопардами, чем мы думали.

Специалисты экспериментировали на мышах. Как оказалось, у этих грызунов тоже есть папиллярные узоры, только совсем маленькие. Однако процесс их формирования такой же, как у человека. Учёные выяснили, что "авторами" этих рисунков являются молекулярные пути, по которым идут биологические сигналы. При этом в роли "красок" выступают три разных вещества. Одни стимулируют процесс, вторые тормозят, а от третьих зависит размер.

Законы, управляющие этими процессами в природе (система реакции-диффузии), ещё в 1950-х годах описал математик Алан Тьюринг. Самый наглядный пример из них — это формирование полосок у зебр, пятен у леопардов и жирафов.

"Слияние волн формирования рисунка, инициируемых в этих местах, определяет тип рисунка отпечатка пальца, который вместе с присущей системам Тьюринга случайностью придаёт индивидуальную уникальность каждому отпечатку пальца", — отмечают авторы исследования.